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17.08.2026 18:35:37
Meet the Newest Stock in the S&P 500. It Soared 424% Since Its 2024 IPO, and It's a Buy Right Now, According to Wall Street
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is the most widely recognized stock market index in the U.S., and consists of the 500 largest companies in the country. Due to the significant reach of its component companies, it is considered by many to be the most reliable measure of overall stock market performance. To be included in the S&P 500, a company must meet the following prerequisites:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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