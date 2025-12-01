Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

01.12.2025 07:00:00

Meet The Only AI Stock That's a Better Buy Than Nvidia

It's no secret that I'm a huge Nvidia fan from an investment standpoint. However, there's one stock that I think is a better pick in the artificial intelligence (AI) realm than Nvidia: Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM). Personally, I don't think that Taiwan Semiconductor will outperform Nvidia over the next few years. However, it offers one important quality: Diversification.I think this makes Taiwan Semiconductor a better investment than Nvidia, and it gives investors some safety when it comes to investing in artificial intelligence hardware.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
