Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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19.05.2026 15:30:00
Meet the Small-Cap Chip Stock That Is a Tiny Fraction of Nvidia's Valuation and That Just Posted 59% Revenue Growth Due to AI-Driven Demand
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the most valuable company in the world, with a market cap of $5.4 trillion. Demand for its leading chips has been through the roof, making the tech giant at the center of the artificial intelligence (AI) revolution that's currently taking place. Some investors, however, may balk at the idea of buying into a stock that's already trading at such a high valuation. As good as Nvidia's business may be after all, investors may be growing concerned that the stock may be approaching a peak. If you're in search of other potential AI stocks to buy, which may have more upside, you may want to consider Ambiq Micro (NYSE: AMBQ). It's a minnow compared to Nvidia, but given its recent financial performance, you may want to consider buying this small-cap stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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