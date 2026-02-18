Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
|
18.02.2026 09:06:00
Meet the Stock Warren Buffett Purchased for 6 Consecutive Quarters Leading Up to His Retirement (No, It's Not Shares of Berkshire Hathaway)
Feb. 17 was a historic day on Wall Street. It marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management to file Form 13F with the Securities and Exchange Commission. In simpler terms, it gave us, as investors, an under-the-hood look at billionaire Warren Buffett's trading activity in his final quarter as Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) CEO.While several high-profile stocks were pared down, and a brand-name company was added to Berkshire's $317 billion investment portfolio, perhaps the biggest eyebrow-raising move of the Oracle of Omaha's last quarter as CEO was purchasing shares of Domino's Pizza (NASDAQ: DPZ). Warren Buffett retired as CEO of Berkshire Hathaway on Dec. 31, 2025. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
