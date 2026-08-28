Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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28.08.2026 10:30:00
Meet the Super Semiconductor ETF Obliterating the S&P 500 and the Nasdaq-100 in 2026
The iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) has exploded higher by 70% during 2026 (as of the market close on Tuesday, Aug. 25), so it's crushing the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and the Nasdaq-100 indexes, which have returned 12.1% and 15.6%, respectively. The iShares Semiconductor ETF is an exchange-traded fund (ETF) that exclusively invests in American companies that design, manufacture, and distribute chips and components. It's particularly focused on those operating in the artificial intelligence (AI) segment of the industry, which is why its three largest holdings are Nvidia (NASDAQ: NVDA), Micron Technology (NASDAQ: MU), and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).Should investors still buy the iShares ETF after its blistering gain this year?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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