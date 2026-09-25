NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.09.2026 11:45:00
Meet the Super Semiconductor ETF With 34.7% of Its Assets Parked in Intel, AMD, Micron, and Nvidia
The iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) is an exchange-traded fund (ETF) that exclusively invests in companies that design, manufacture, and distribute chips and components, but particularly those operating in the artificial intelligence (AI) segment of the industry.
Although the ETF holds 30 semiconductor stocks, a substantial portion of its assets is concentrated in its top four positions: Intel, Advanced Micro Devices, Micron Technology, and Nvidia.
The blistering returns in those stocks during 2026 have fueled a 90% year-to-date return in the ETF, but is there still time for investors to buy it?
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