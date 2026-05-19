AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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19.05.2026 17:45:00

Meet the Super Semiconductor ETF With 40% of Its Portfolio Parked in Micron, AMD, Broadcom, Nvidia, and Intel

Running artificial intelligence (AI) software requires an astronomical amount of computing capacity, which is typically delivered via large, centralized data centers. This infrastructure is powered by thousands of specialized chips and networking components, which are supplied by semiconductor companies like Micron Technology, Advanced Micro Devices, Broadcom, Nvidia, and Intel.Nvidia CEO Jensen Huang believes that data center operators could spend up to $4 trillion on AI infrastructure per year by 2030, so this is the biggest financial opportunity in the semiconductor industry's history. The iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) is an exchange-traded fund (ETF) that exclusively invests in suppliers of chips and computing components. It has delivered a blistering return of 330% since the AI boom started gathering momentum in early 2023, thanks to its large positions in Micron, AMD, Broadcom, Nvidia, Intel, and a host of other semiconductor giants.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 31 980,00 -1,17% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 96,44 1,44% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 191,30 0,93% NVIDIA Corp.

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