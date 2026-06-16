NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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16.06.2026 19:57:00

Meet the Super Semiconductor Stock Crushing Nvidia and Broadcom in 2026

Chip designers Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) have been two of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out. Yet in 2026, a much smaller semiconductor company, Credo Technology (NASDAQ: CRDO), is leaving both behind in share price gains.Image source: Getty Images. Shares of Credo are up about 74% year to date as of June 13, while Nvidia and Broadcom have gained nearly 10% and 11%, respectively. Here's why Credo may sustain its outperformance in the coming months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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