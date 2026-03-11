NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

11.03.2026 08:53:00

Meet the Super Semiconductor Stock Obliterating Nvidia, AMD, and Broadcom Right Now

Most artificial intelligence (AI) development happens inside enormous, centralized data centers, which house thousands of specialized chips called graphics processing units (GPUs). Nvidia and Advanced Micro Devices are two of the world's top suppliers of GPUs, but Broadcom is also in the mix with customizable chips it calls AI accelerators.But AI infrastructure is made up of more than chips alone. Corning (NYSE: GLW) has become a top supplier of fiber-optic cables, which transmit data at a much faster rate than copper cables. Speed is everything in the AI race, so data center operators are buying Corning's fiber hand over fist right now. That's driving a surge in the company's revenue.Corning's stock price has rocketed higher by 170% over the last 12 months. It's crushing Nvidia, AMD, and Broadcom, which are up 61%, 94%, and 84% respectively over the same period. Here's why further gains might be ahead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
NVIDIA Corp. 160,26 0,69%

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
