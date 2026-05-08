NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.05.2026 18:35:00
Meet the Super Semiconductor Stock Obliterating Nvidia, AMD, and Broadcom Right Now
Semiconductor stocks have been at the heart of the artificial intelligence (AI) boom. That's because the chips and equipment are necessary to handle the massive computing power needed for AI workloads.Chipmakers like Nvidia, Broadcom, and AMD, to name a few, have been juggernauts over the past several years, but they have come back to Earth a bit in 2026. For the most part, that's due more to their unsustainably high multiples rather than a slowdown in revenue or earnings.But some semiconductor stocks have not slowed down at all in 2026. One of them is Aehr Test Systems (NASDAQ: AEHR). Aehr has obliterated Nvidia, Broadcom, and AMD, along with most other chipmakers, returning 327% so far in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Broadcom Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|386,40
|11,16%
|NVIDIA Corp.
|182,60
|1,40%
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