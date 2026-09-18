Meet the Under-the-Radar AI Stock Poised to Outgrow Nvidia

The artificial intelligence revolution was ignited thanks to the innovations Nvidia (NASDAQ: NVDA) brought to market. Not only did Nvidia CEO Jensen Huang design sophisticated graphics processing units capable of massive parallel processing, but Nvidia's CUDA software also enabled those GPUs to process huge amounts of data, enabling generative AI as we know it today.

As that revolution develops, other parts of the AI infrastructure supply chain are now seeing hypergrowth, including memory and central processing units (CPUs). However, one particular connectivity technology is poised to outgrow everyone in the space over the next few years, including Nvidia.

Here's the company at the center of that technology.

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