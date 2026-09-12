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12.09.2026 12:00:00
Meet the Value Stock That's Crushing the S&P 500. Here's Why It's Still a Great Buy in September.
After a period of underperforming the market, Target (NYSE: TGT) shareholders have been pleased with this year's return. The stock has had a total return, including dividends, of 71% year to date through Sept. 8. That crushed the S&P 500 index's 13% return.
Nonetheless, the share price has a lot more upside potential, given Target's prospects and valuation.
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