Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.09.2026 00:45:00
Meet the Vanguard ETF That Increased Its SpaceX Holding by 39% in 1 Month and Shows No Signs of Slowing Down
Several exchange-traded funds (ETFs) have gradually increased their positions in Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) as additional shares have been unlocked. But the Vanguard Communication Services ETF (NYSEMKT: VOX) has been one of the most aggressive buyers.
When SpaceX held its initial public offering on June 12, 2026, only about 5% of shares were available for trading on the Nasdaq. As more shares are unlocked and sold, the number of shares available for trading by the public -- known as the float -- increases. So does SpaceX's weighting in indexes like the Nasdaq-100, which weights SpaceX based on a multiple of its float rather than its market cap until the float is big enough.
Because of SpaceX's gradual unlocking, many ETFs have continued to buy SpaceX regardless of its share price, although some ETFs have slowed their purchases of SpaceX in recent months.
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Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|317,40
|-0,72%
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