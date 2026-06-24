WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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24.06.2026 22:29:00

Meet the World Cup fans shelling out thousands for once-in-a-lifetime trips — and some don’t even have tickets to games

Soccer has ‘cult-like status,’ and World Cup visitors are going to great lengths to afford their trips to the U.S.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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