Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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18.03.2026 10:06:00
Meet Wall Street's Greatest Dividend Stock: A Virtually Unknown Small-Cap Company That's Run Circles Around Coca-Cola and ExxonMobil in an Important Category
With thousands of publicly traded companies and exchange-traded funds (ETFs) to choose from, there are countless ways to grow your wealth on Wall Street. But from an average annual return standpoint, few strategies have been more fruitful than buying and holding high-quality dividend stocks.Companies that pay a regular dividend to their shareholders are usually profitable, time-tested, and capable of offering transparent growth outlooks. Ideal examples of long-term, dividend-paying outperformers include beverage behemoth Coca-Cola (NYSE: KO) and integrated oil and gas giant ExxonMobil (NYSE: XOM).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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