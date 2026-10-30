MEEZA QSTP LLC Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MEEZA QSTP LLC Registered hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 QAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 QAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 147,6 Millionen QAR umgesetzt, gegenüber 99,3 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at