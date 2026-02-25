MEEZA QSTP LLC Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MEEZA QSTP LLC Registered präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

MEEZA QSTP LLC Registered hat ein EPS von 0,03 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat MEEZA QSTP LLC Registered 115,4 Millionen QAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,8 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,100 QAR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,090 QAR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat MEEZA QSTP LLC Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 403,30 Millionen QAR. Im Vorjahr waren 374,21 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at