MEEZA QSTP LLC Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MEEZA QSTP LLC Registered stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,02 QAR. Im Vorjahresquartal hatte MEEZA QSTP LLC Registered ebenfalls ein EPS von 0,020 QAR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 104,7 Millionen QAR umgesetzt, gegenüber 85,8 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at