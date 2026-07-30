MEEZA QSTP LLC Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MEEZA QSTP LLC Registered äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 QAR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 112,6 Millionen QAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MEEZA QSTP LLC Registered einen Umsatz von 102,8 Millionen QAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at