Meezan Bank XB legte Quartalsergebnis vor

Meezan Bank XB hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,34 PKR beziffert, während im Vorjahresquartal 12,65 PKR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 113,92 Milliarden PKR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 142,08 Milliarden PKR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at