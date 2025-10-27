Meezan Bank XB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Meezan Bank XB hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,65 PKR gegenüber 14,61 PKR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,55 Prozent auf 113,92 Milliarden PKR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134,90 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at