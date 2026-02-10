|
Meezan Bank XB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Meezan Bank XB hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 11,88 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meezan Bank XB noch ein Gewinn pro Aktie von 13,60 PKR in den Büchern gestanden.
Meezan Bank XB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116,31 Milliarden PKR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,69 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 50,47 PKR. Im Vorjahr waren 57,28 PKR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Meezan Bank XB mit einem Umsatz von insgesamt 458,67 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524,97 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um -12,63 Prozent verringert.
