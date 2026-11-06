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06.11.2026 06:31:28
Mefcom Capital Markets hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mefcom Capital Markets äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 INR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mefcom Capital Markets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 241,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 174,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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