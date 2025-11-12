MEG Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MEG Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,620 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,64 Prozent auf 1,18 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,27 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at