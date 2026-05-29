BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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29.05.2026 18:11:32
Meg O’Neill, the no-nonsense CEO steering BP through crisis
The ‘bullying’ scandal that led to chair Albert Manifold’s removal coincides with an attempted turnaroundWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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