Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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15.05.2026 16:14:16

Mega-Bonus für Marsbesiedlung: SpaceX will Musk nach Börsengang fast unbeschränkte Kontrolle geben

SpaceX steht kurz vor dem wahrscheinlich größten Börsengang der Geschichte. Das Interesse potenzieller Investoren ist groß. Künftige Aktionäre müssen sich jedoch darauf einstellen, dass sie kaum Rechte gegenüber dem Unternehmen und dessen Chef haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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