KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
01.12.2025 13:20:05
Mega-Deal für Hoffnungsträger : Investoren reißen sich um Freiburger KI-Schmiede
Mit über 300 Millionen Dollar frischem Kapital setzt Black Forest Lab neue Maßstäbe im deutschen KI-Markt. Das kleine Team aus Freiburg entwickelt Bildmodelle, die bereits mit Google und ByteDance konkurrieren. Die Pläne von Gründer Rombach sind ambitioniert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
