Mega Fin (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mega Fin (India) hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,300 INR je Aktie erzielt worden.

Mega Fin (India) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,080 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,280 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at