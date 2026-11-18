Mega Financial hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,680 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mega Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 81,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,35 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 44,83 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at