|
18.11.2026 06:31:28
Mega Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mega Financial hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,680 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mega Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 81,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,35 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 44,83 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!