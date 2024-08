Mega Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mega Financial stellte am 26.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,56 TWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig standen 8,47 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 78,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mega Financial 39,23 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at