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21.05.2026 06:31:29
Mega Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mega Financial hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,63 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mega Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 TWD in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 77,03 Prozent auf 10,11 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,02 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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