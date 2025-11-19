Mega Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mega Financial hat sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,68 TWD gegenüber 0,600 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 6,07 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 86,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,63 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at