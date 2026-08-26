Mega Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mega Financial äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 76,49 Prozent zurück. Hier wurden 9,93 Milliarden TWD gegenüber 42,24 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at