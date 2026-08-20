Mega First: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mega First lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 MYR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,30 Prozent auf 328,7 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 339,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at