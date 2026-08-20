|
20.08.2026 06:31:29
Mega First: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mega First lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 MYR je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,30 Prozent auf 328,7 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 339,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!