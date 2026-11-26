Mega First präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 MYR, nach 0,130 MYR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 368,1 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 384,3 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at