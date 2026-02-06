Mega hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mega hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mega im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 16,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at