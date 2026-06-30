KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.06.2026 15:56:00
Mega-Investitionen: Aktuelle KI-Euphorie gefährlich wie die Dotcom-Blase
Wegen gigantischer KI-Investitionen wächst die Angst vor einer platzenden Blase. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich warnt vor drastischen Folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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