Mega-IPO im KI-Sektor voraus: Anthropic-Aktie strebt Billionen-Bewertung an

Das KI-Unternehmen Anthropic will am Donnerstag in einem der größten IPOs aller Zeiten an die Börse gehen.

Die US-amerikanische Firma, die vor allem für ihren Chatbot Claude bekannt ist, strebt eine Bewertung von bis zu einer Billion US-Dollar (910 Mrd. Euro) an. Insgesamt werden 825 Millionen Aktien in einer Spanne von 70 bis 78 US-Dollar angeboten. Am oberen Ende würde Anthropic ein Emissionsvolumen von bis zu 64,35 Milliarden Dollar einfahren.

Der Ausgabepreis der Aktien soll am Mittwoch festgelegt werden, der Handel an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT soll am Donnerstag beginnen. Von den angebotenen Aktien stammen rund 801,4 Mio. vom Unternehmen selbst, weitere 23,6 Mio. werden von Alteigentümern ausgegeben. Der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zufolge ist das Angebot sechsfach überzeichnet.

Börsengang einer der größten der Geschichte

Zum Basisangebot hinzu kommen sollen 26 Mrd. Dollar, die von mehreren Techkonzernen, die teils auch im Wettbewerb mit dem Start-up stehen, gekauft werden sollen. Dadurch könnte der Emissionserlös auf gut 90 Mrd. Dollar ansteigen. Gemessen an den nach dem IPO ausstehenden Aktien würde Anthropic an der Börse mit 1,02 Bio. Billion Dollar bewertet. Voll verwässert, also unter Berücksichtigung von etwa noch nicht ausgegebenen Mitarbeiteraktien, liegt der Wert sogar bei 1,4 Bio. Dollar.

Je nach Berechnung wäre der Anthropic-Börsengang damit der größte oder zweitgrößte der Geschichte. Im Juni hatte das KI- und Raumfahrtunternehmen SpaceX im Zuge des Basisangebots 75 Mrd. Dollar eingenommen und wurde durch den Ausgabepreis mit 1,77 Bio. Dollar bewertet.

IPO richtungsweisend für KI-Boom an der Börse

Nicht nur wegen der Größe hebt sich Anthropics IPO von anderen Börsengängen hervor. Zum einen steht Anthropic wie wenige weitere für die KI-Fantasie an den Finanzmärkten, womit der Börsengang für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte weltweit richtungsweisend werden könnte. Bereits in den vergangenen Monaten hatte die KI-Blase Risse bekommen, unter anderem wegen der Sorgen, dass sich die astronomischen Investitionen in KI-Infrastruktur nicht auszahlen könnten. Dies hatte sich auch negativ auf den Börsengang ausgewirkt, denn zunächst war am Markt sogar über eine Börsenbewertung von Anthropic von bis zu zwei Billionen Dollar spekuliert worden.

Manuel Schleifer, Aktienstratege bei der Raiffeisen Bank International, bezeichnete den Börsengang im Ö1-Journale daher als "ersten Stimmungstest", da ein erfolgreicher Anthropic-IPO auch andere Unternehmen der Branche an die Börse ziehen könnte. Ein Misslingen könne dagegen zu einem weiteren Stimmungseinbruch im Sektor führen.

Anthropic betont KI-Risiken

Zweitens warnt Anthropic-Mitgründer und -CEO Dario Amodei immer wieder vor den mit KI einhergehenden Sicherheitsrisiken. Allgemein müssen Unternehmen in ihrem Börsenprospekt auf die Risiken für ihr Geschäftsmodell eingehen. Anthropic befasst sich jedoch auch grundsätzlicher mit den mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Risiken. Die Technologie könne missbraucht werden, etwa um Cyberattacken durchzuführen, unkontrollierbare KI könne eine globale Sicherheitsbedrohung darstellen und autoritäre Regierungen könnten sie zur Überwachung und Repression verwenden, warnt der Entwickler in seinem Börsenprospekt. Weiters könne KI, wie auch andere Technologien in der Vergangenheit, wirtschaftliche Disruption auslösen.

Ungewöhnlich ist auch die Machtverteilung im Konzern. Anthropic ist rechtlich als Unternehmen mit Gemeinwohl-Verpflichtung organisiert. Das Management muss damit neben dem Gewinn auch ethische Standards und die Sicherheit der Technologie berücksichtigen. Ein unabhängiger Treuhandrat bestimmt über Sonderrechte die Mehrheit der Sitze im Verwaltungsrat.

Den Mitgründern um Konzernchef Dario Amodei und Firmenpräsidentin Daniela Amodei ist zudem über spezielle Anteile eine feste Stimmrechtsmehrheit von gut 50 Prozent bei fast allen übrigen Entscheidungen garantiert. Wer die Aktien regulär an der Börse kauft, hat damit zwar vollen Anspruch auf finanzielle Gewinne, aber praktisch kein Mitspracherecht bei der Unternehmensführung.

Rasantes Umsatzwachstum

Zu guter Letzt wies das Unternehmen in seiner noch sehr jungen Geschichte ein kometenhaftes Wachstum auf. Während der Umsatz 2023, im ersten Jahr nach Marktstart, nur 41 Mio. Dollar betrug, waren es in den ersten neun Monaten 2026 bereits 33,242 Mrd. an Erlösen. Als Treiber fungieren neben dem Sprachmodell Claude vor allem Software-Assistenten wie Claude Code und Claude Cowork, die Entwicklungs- und Büroaufgaben eigenständig ausführen.

Jedoch blieb das Unternehmen defizitär, auch wenn der operative Verlust zuletzt eingegrenzt wurde. Für die ersten drei Quartale wies Anthropic einen operativen Verlust von 1,26 Mrd. Dollar aus, nach 8,06 Mrd. im Gesamtjahr 2025. Ein großer Kostenfaktor sind die laufenden Kosten für Rechenleistung und Infrastruktur. Dies ließ sich das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 rund 18,8 Mrd. Dollar kosten. Zudem bezifferte es die langfristigen Abnahme- und Mietverträge für Computerchips und Rechenzentren auf rund 900 Mrd. Dollar.

Aktie als hoch-spekulative Investition

Unbestreitbar beeindruckend, stellt das massive Wachstum für interessierte Anlegerinnen und Anleger auch ein Problem dar. Realistische Prognosen über die weitere Geschäftsentwicklung sind kaum möglich, ein Kauf der Anteilsscheine stellt eine besonders risikoreiche Wette auf die Zukunft des KI-Booms dar.

"Anthropic könnte zu einem der prägenden Unternehmen des KI-Zeitalters werden", kommentierte Christian Stocker, Aktienstratege bei der UniCredit. Die aktuellen Markterwartungen würden davon ausgehen, dass außergewöhnliches Umsatzwachstum sich letztlich in außergewöhnlicher Profitabilität niederschlagen werde. "Die Geschichte legt nahe, dass Anleger gerade hier besonders vorsichtig sein sollten."

Phasen aggressiver Kapazitätserweiterung hätten häufig enorme wirtschaftliche Werte, aber weit weniger Aktionärswert geschaffen, als ursprünglich erwartet, so der Experte. Selbst wenn KI aus wirtschaftlicher Sicht so bedeutsam wird, wie erwartet, könnte es sein, dass Wettbewerb die Margen der Anbieter drückt. Dann würden die Gewinne aus Künstlicher Intelligenz anstatt bei Anthropic bei Halbleiterherstellern, Cloudplattformen und Kunden entstehen. Anlegerinnen und Anleger sollten daher vorsichtig bleiben, schlussfolgert Stocker: "KI kann gewinnen. Anthropic kann gewinnen. Anleger können trotzdem verlieren."

(APA)