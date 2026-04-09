3SBio Aktie
WKN DE: A0MKCJ / ISIN: US88575Y1055
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09.04.2026 16:10:59
Mega Licensing Deal Boosts 3SBio Profits But Core Sales Slip
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