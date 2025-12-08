Mega Matrix präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mega Matrix hat am 05.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mega Matrix -0,070 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Mega Matrix mit einem Umsatz von insgesamt 6,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,97 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at