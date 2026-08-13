Mega Nirman and Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mega Nirman and Industries veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,550 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Mega Nirman and Industries mit einem Umsatz von insgesamt 24,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 268,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at