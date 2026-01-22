Mega Nirman and Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mega Nirman and Industries hat am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,320 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Mega Nirman and Industries 62,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at