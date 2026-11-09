09.11.2026 06:31:29

Mega Nirman and Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mega Nirman and Industries hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mega Nirman and Industries ein EPS von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Mega Nirman and Industries im vergangenen Quartal 19,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 58,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mega Nirman and Industries 45,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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