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12.08.2026 06:31:29
Mega Or: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mega Or hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 6,61 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mega Or 11,64 ILS je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,70 Prozent auf 99,4 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,6 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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