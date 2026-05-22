Mega Or stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mega Or präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,57 ILS gegenüber 2,14 ILS im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,69 Prozent auf 98,3 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at