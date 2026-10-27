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27.10.2026 06:31:29
MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company legte Quartalsergebnis vor
MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499,6 Millionen CNY – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MEGA P&C Advanced Materials (Shanghai) Company 461,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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