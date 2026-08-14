Mega: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mega hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,6 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at