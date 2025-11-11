|
11.11.2025 06:31:28
Mega vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mega hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz lag bei 18,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX könnte Rückenwind bekommen -- DAX ermeut mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt könnte positive Impulse Startgewinne mit sich bringen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester starten. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.