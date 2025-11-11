Mega vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mega hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 18,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at