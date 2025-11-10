Megachips: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Megachips hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 58,14 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Megachips noch ein Gewinn pro Aktie von 49,63 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at