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09.11.2026 06:31:29
Megachips stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Megachips lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 86,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 58,14 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,50 Prozent zurück. Hier wurden 9,27 Milliarden JPY gegenüber 14,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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